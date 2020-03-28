Судно-трубоукладчик «Академик Черский», который может помочь завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», перешёл из вод Индийского океана в Атлантику.
По информации «Интерфакса» со ссылкой на данные системы глобального позиционирования морских судов, накануне судно
«Академик Черский», принадлежащий «Газпром флоту», покинул порт города Находки на Дальнем Востоке и отправилось в сторону Сингапура ещё в феврале. В пункт назначения судно должно было прийти 22 февраля, однако вскоре оно начало «петлять», постоянно меняя маршрут. Сначала он был изменён на Шри-Ланку, потом курс был проложен до города Суэц, но позже изменился на порт Мапуту в Мозамбике.
Как писал NEWS.ru, после того как в конце 2019 года США ввели санкции против подрядчиков газопровода, строительство «Северного потока — 2» было приостановлено. Президент РФ Владимир Путин в январе 2020 года пообещал достроить газовую магистраль силами российских подрядчиков. Министр энергетики Александр Новак называл возможным достройщиком судно «Академик Черский».
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