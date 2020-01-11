https://static.news.ru/photo/839e6c82-3492-11ea-9b5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Работа по строительству и запуску газопровода «Северный поток — 2» должна быть завершена до конца 2020 года или к первому кварталу следующего года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что Россия сможет достроить газопровод самостоятельно, без привлечения иностранных партнёров, вопрос лишь в сроках.

Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев. Но надеюсь, что до конца текущего года либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает, — сообщил Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Кремле.

Глава государства также подчеркнул, что РФ высоко ценит позицию Германии по газопроводу «Северный поток — 2».

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации пройдут через Финляндию, Швецию, Данию и Германию. На данный момент газопровод построен примерно на 93% от своей проектной трассы.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год. Документ включает в себя санкционные меры в отношении газопровода. При этом Госдепартамент США сообщил, что компании — подрядчики «Северного потока — 2» смогут избежать американских санкций, если прекратят работы в срок до 20 января 2020 года. Швейцарская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб, уже остановила строительство и отозвала специальные суда. По словам её представителя Йенса Мюллера, осталось уложить около 160 километров трубопровода из 2460 километров.

При этом Министерство энергетики РФ ожидает, что «Северный поток — 2» будет введён в эксплуатацию до конца будущего года. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак. По его словам, одним из вариантов завершения строительства газопровода является судно «Академик Черский», которое в настоящее время находится на Дальнем Востоке. Потребуется ещё некоторое время на его допподготовку, писал NEWS.ru.