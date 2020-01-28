Фото: ПАО

Вопрос о компенсациях Белоруссии за «грязную» нефть находится в подвешенном состоянии. «Транснефть» ожидает документального подтверждения размера ущерба, рассказал глава компании Николай Токарев.

По его словам, предприятие консультируется по этому вопросу с польскими коллегами и «Сургутнефтегазом», пишет «Интерфакс».

Ранее Белоруссия направила Польше, Казахстану, Украине и Азербайджану предложения о начале поставок нефти в страну. В республике объяснили это нежеланием переплачивать российским компаниям, которые не готовы уменьшить размер премии.

Как писал NEWS.ru, Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии. Совещание с участием представителей антимонопольных ведомств двух стран закончилось безрезультатно. Переговоры по этому вопросу продолжатся в ближайшее время.

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