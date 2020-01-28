https://static.news.ru/photo/0070b8ee-41d8-11ea-a110-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПАО

Вопрос о компенсациях Белоруссии за «грязную» нефть находится в подвешенном состоянии. «Транснефть» ожидает документального подтверждения размера ущерба, рассказал глава компании Николай Токарев.

По его словам, предприятие консультируется по этому вопросу с польскими коллегами и «Сургутнефтегазом», пишет «Интерфакс».

Ранее Белоруссия направила Польше, Казахстану, Украине и Азербайджану предложения о начале поставок нефти в страну. В республике объяснили это нежеланием переплачивать российским компаниям, которые не готовы уменьшить размер премии.