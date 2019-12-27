https://static.news.ru/photo/f831cc58-28a1-11ea-9305-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas-POOL/ZUMAPESS.com/Global Look Press

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс заявил, что президент США Дональд Трамп пытается экономически подчинить Европу с помощью введения санкций против газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает RT, ссылаясь на интервью Норберта Вальтер-Борьянса изданию Passauer Neue Presse.

Американский президент пытается экономически подчинить Европу. Так не обращаются друг с другом, — приводит слова Норберта Вальтер-Борьянса RT.

Он добавил, что США не должны вмешиваться в этот вопрос и принимать решения по поводу «Северного потока — 2».

Как писал NEWS.ru ранее, депутат из ФРГ Робби Шлунд считает, что ФРГ, Россия и Евросоюз должны предотвратить попытки США устроить шантаж в отношении газопровода «Северный поток — 2».