Трамп обсудил рынок нефти с королём Саудовской Аравии

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Американский президент Дональд Трамп обсудил сохранение стабильности на глобальном рынке нефти с саудовским королём Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

Президент и король Сальман обсудили позитивное развитие событий в борьбе с пандемией коронавируса и оживлении мировой экономики. <...> Лидеры двух стран согласились с важностью стабильности на мировых энергетических рынках, — цитирует ТАСС представителя Белого дома Джадда Дира.

Как писал NEWS.ru, 12 апреля Саудовская Аравия, Россия и другие участники ОПЕК+ договорились резко снизить добычу нефти в условиях мировой пандемии. США объявили, что также снизить производство углеводородов.

Нефтяные котировки обрушились в начале марта после того, как Россия отказалась продлить соглашение о сокращении добычи. В ответ саудовцы увеличили объёмы добычи и начали продавать нефть с огромными скидками.

Рынок пережил рекордное падение и начал восстанавливаться лишь с 1 мая, когда заработал новый договор ОПЕК+.