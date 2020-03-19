Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию на нефтяном рынке, заявил, что цена на топливо стала серьёзной проблемой для России, экономика которой строилась на этом.
Всё это разорительно для России, — заметил американский лидер.
По его словам, он вмешается в эту ситуацию в «нужное время», потому что у США есть «рычаги влияния». Но пока он попытается найти «нечто среднее» между выгодой от низких цен и защитой американской нефтяной промышленности,
Как ранее писал NEWS.ru, цена на нефть российского производителя Urals снизилась до $19 за баррель. В последний раз её стоимость опускалась так низко в 2002 году.
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