Титов попросил о «переходном периоде» для новых правил лесозаготовок

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил премьер-министру Михаилу Мишустину дать лесопромышленникам больше времени на переоснащение складов древесины по новым правилам, которые вступили в силу с 1 января. Поводом для письма председателю правительства стало обращение лесопромышленников Приморского края. Времени на адаптацию предприятий к новым требованиям им отвели слишком мало, поэтому требуется переходный период.

Новые требования к характеристикам складов древесины предусматривают обязательные ограждения и комплексы видеофиксации транспортных средств. Также требуются электронные сопроводительные документы на транспортировку древесины и лесоматериалов. Бумажные документы при проверках на дороге теперь уже не принимаются.

Оба требования вступили в силу 1 января 2022 года, менее чем через 90 дней со дня опубликования, без переходного периода, подчеркивает Титов. Между тем предприниматели лесопромышленного комплекса нуждаются в большем запасе времени на переоснащение своих складов.

Что касается электронного сопроводительного документа, за отсутствие которого на юридическое лицо может быть наложен штраф до семисот тысяч рублей с конфискацией древесины и транспортного средства (ч. 5 ст. 8.28.1 КоАП РФ), то сервис по его формированию был введён в тестовую эксплуатацию лишь в декабре прошлого года, — напомнил Титов.

Он отметил также, что опытная эксплуатация выявила существенные недостатки сервиса, для устранения которых нужно время.

Как сообщалось ранее, глава Минприроды Александр Козлов заявил, что почти 30% территории России может оказаться под действием природоохранных законов.

Программа ООН предписывает к 2030 году обеспечить 30% планеты эффективной системой охраняемых районов. В настоящий момент под законодательной защитой в России находится 25% территории. Речь идёт не только об особо охраняемых территориях, но и о защитных лесах, водоохранных зонах.