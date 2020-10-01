Московский ТЭМБР-банк лишили лицензии по приказу Центробанка

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Столичный ТЭМБР-банк по приказу Центрального банка России был лишён лицензии. Об этом стало известно в пятницу, 2 октября.

Ранее, 21 августа. ЦБ издал приказ об аннулировании лицензии банка «Славянский кредит». Поводом для принятия указанного решения стало ходатайство кредитной организации в связи с решением общего собрания участников о её добровольной ликвидации. В системе банков РФ «Славянский кредит» находился на 287 месте по величине активов.

Решение по ТЭМБР-банку было принято из-за нарушений кредитной организацией федеральных законов, при помощи которых регулируется банковская деятельность, а также нормативных актов Центробанка.

Банк России приказом от 02.10.2020 № ОД-1583 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у... АО «ТЭМБР-БАНК», — сообщается на сайте регулятора.

Кредитная организация в банковской системе РФ по величине активов занимала 186 место.

3 августа Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского Оргбанка. Основанием для этого также послужило ходатайство кредитной организации, писал NEWS.ru.