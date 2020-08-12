TeleSport предъявил «Яндексу» иск за пиратство

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Интернет-холдинг TeleSport Group, который обладает правами на показ в России чемпионата Италии по футболу, обвинил в пиратстве «Яндекс». Размер иска, рассмотрение которого запланировано на 21 августа, составляет 2,95 млрд.

Согласно картотеке Мосгорсуда, претензия TeleSport касается индексации нарезки лучших моментов матчей трёх сезонов. В исковом заявлении говорится о 590 ссылках, которые содержались в выдаче поисковика. За каждый ролик компания требует заплатить пять млн рублей.

По мнению старшего юриста Vegas Lex Кирилла Никитина, дело против «Яндекса» является прецедентным, так как до сих пор российские суды не рассматривали подобные иски. При этом он назвал претензии TeleSport «как минимум, неочевидными», так как поисковик законно проиндексировал видео. Юрист объяснил свою позицию тем, что выложившая ролики компания автоматически предоставила поисковой системе права на их воспроизведение в пределах, указанных в пользовательских соглашениях соцсетей.

В «Яндексе» назвали иск интернет-холдинга безосновательным, передаёт «Коммерсант».

Ранее NEWS.ru писал, что арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Российского футбольного союза (РФС) о взыскании €529,7 тысячи с маркетинговой компании «Телеспорт».