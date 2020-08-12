Суд взыскал с «Телеспорта» €529,7 тысячи по иску РФС

https://static.news.ru/photo/f314d728-dc7a-11ea-b294-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Российского футбольного союза (РФС) о взыскании €529,7 тысячи с маркетинговой компании «Телеспорт».

Вся сумма должна быть выплачена в рублях по курсу Банка России на день исполнения решения суда. Согласно текущему курсу, она превышает 45 млн рублей.

Требования истца были удовлетворены в полном объёме. Обжаловать решение можно в месячный срок в апелляционной инстанции.

Как заявил владелец компании Пётр Макаренко по телефону, он не понимает, о чем идёт речь, поэтому ничего не может сказать по этому поводу, передаёт РИА Новости.

В пресс-службе РФС сообщали, что у «Телеспорта» имеется задолженность перед союзом по одному из ранее заключённых договоров. Долг появился из-за того, что в 2016 году у Внешпромбанка, который должен был сделать соответствующий перевод денежных средств, была отозвана лицензия.

Как писал NEWS.ru, РФС подал иск декабре прошлого года. При этом «Телеспорт» уже был участником суда в 2019 году. Акционерное общество подало иск в отношении Rambler Group о защите авторских прав. Компания распространяла видео с фрагментами матчей чемпионата Италии по футболу. Суд проходил осенью 2019 года. Истец требовал с ответчика более 230 млн рублей, однако суд установил взыскать с компании только 1,4 млн рублей.