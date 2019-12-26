https://static.news.ru/photo/2ad7c328-2867-11ea-8f62-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Российский футбольный союз подал иск АО «Телеспорт» более чем на 36 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

РФС подал в Арбитражный суд Москвы иск к акционерному обществу «Телеспорт». Сумма исковых требований составляет 860 тыс. руб., следует из судебной картотеки. Заявление пока не принято к рассмотрению, подробности иска неизвестны, — поясняет издание.

Отмечается, что «Телеспорт» уже был участником суда в этом году. Акционерное общество подало иск в отношении Rambler Group о защите авторских прав. Компания распространяла видео с фрагментами матчей чемпионата Италии по футболу. Суд проходил осенью 2019 года. Истец требовал с ответчика более 230 млн рублей, однако суд установил взыскать с компании только 1,4 млн рублей.

Как сообщал NEWS.ru ранее, что на эти матчи истец, АО «Телеспорт», имеет исключительные права с 2018 по 2021 год. Суд постановил взыскать с Rambler Group компенсацию в размере 1,41 млн рублей, расходы по уплате госпошлины в размере 21 250 рублей, расходы на оплату услуг нотариуса в размере 135 580 рублей.