https://static.news.ru/photo/4317e7e6-2c3c-11ea-80ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Российские театры и другие учреждения культуры с 1 января 2020 года освобождены от уплаты налога на прибыль. Это стало реальностью после вступления в силу соответствующих поправок в Налоговый кодекс.

Они предусмотрены федеральным законом, который был принят в июле 2019 года. Документ позволяет театрам, музеям и библиотекам получать право применять нулевую ставку по налогу на прибыль в случае, если их учредителями являются субъекты РФ или муниципальные образования.

Льгота применяется, если доходы от профильной деятельности составляют не менее 90% от общей выручки учреждения культуры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минэкономразвития РФ опубликовало уведомление о подготовке поправок в Налоговый кодекс, которые позволят российским автовладельцам на законных основаниях выбрать «красивый» номер для своей машины. Ожидается, что нормативный акт вступит в силу в январе 2021 года.