Татарстан обогнал Москву по числу конфликтов клиентов с банками

https://static.news.ru/photo/21b6b046-a64d-11eb-9443-96000091f725_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Наибольшее число обращений финансовому уполномоченному от клиентов банков по спорным ситуациям в первом квартале 2021 года поступило от жителей Татарстана, сообщил NEWS.ru главный финансовый уполномоченный РФ Юрий Воронин.

Жители региона направили в службу бизнес-омбудсмена 268 обращений, что составило 9,8% от общего числа обращений клиентов кредитных организаций за этот период. Москва лишь на втором месте — жители столицы обратились к финансовому уполномоченному с 194 заявлениями (7,1% от общего числа обращений) по спорным ситуациям с банками. Третье место по числу обращений занял Краснодарский край (128, или 4,7%).

Одной из причин такой активности жителей Татарстана, как мы предполагаем, является хорошая осведомлённость населения о новом способе досудебного урегулирования споров через институт финансового уполномоченного, — пояснил Юрий Воронин.

Главный финомбудсмен напомнил, что обязанность информирования потребителей возложена на финансовые организации законом «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг». В случае с банками, они обязаны размещать в местах оказания финансовых услуг (местах приёма заявлений об их оказании) и на своём официальном сайте информацию о праве потребителей финансовых услуг на направление обращения финансовому уполномоченному.

В топ-10 регионов-лидеров, из которых поступали обращения по спорам с банками, вошли также Челябинская область (124, 4,5%), Санкт-Петербург (123, 4,5%), Башкортостан (103, 3,8%), Московская область (103, 3,8%), Свердловская область (97, 3,5%), Красноярский край (95, 3,5%), Новосибирская область (85, 3,1%).

Как сообщалось ранее, по состоянию на 4 апреля россияне направили 2832 обращения в службу финансового уполномоченного в отношении 88 банков. Средний размер требований заявителей по спорам с банками составил 115,2 тысячи рублей.