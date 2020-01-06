Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com/GlobalLookPress

Курс доллара прекратил резко падать и восстановился на торгах Токийской фондовой биржи после ободряющего сообщения президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Вскоре после появления новостей о ракетных ударах по американским военным объектам курс доллара США к иене просел на 0,44%, до отметки в 107,84-107,85 иен за доллар. К 12:00 по местному времени (06:00 мск) курс американской валюты остановил падение и восстановил позиции, выйдя на отметку в 108,36-108,41 иен за доллар. Начало восстановления позиций американской валюты совпало с твитом президента США Дональда Трампа, — отметили в ТАСС.

В своём сообщении американский лидер заявил, что ситуация под контролем и «сейчас проходит оценка ущерба и пострадавших». Дональд Трамп также подчеркнул, что вооружённые силы США «самые сильные и лучше всех оборудованные».

Как сообщал NEWS.ru ранее, на фоне ракетных обстрелов КСИР по военным базам США в Ираке произошло резкое падение котировок на Токийской фондовой бирже.

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