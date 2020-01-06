https://static.news.ru/photo/a6629926-31ce-11ea-af69-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com/GlobalLookPress

Курс доллара прекратил резко падать и восстановился на торгах Токийской фондовой биржи после ободряющего сообщения президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Вскоре после появления новостей о ракетных ударах по американским военным объектам курс доллара США к иене просел на 0,44%, до отметки в 107,84-107,85 иен за доллар. К 12:00 по местному времени (06:00 мск) курс американской валюты остановил падение и восстановил позиции, выйдя на отметку в 108,36-108,41 иен за доллар. Начало восстановления позиций американской валюты совпало с твитом президента США Дональда Трампа, — отметили в ТАСС.

В своём сообщении американский лидер заявил, что ситуация под контролем и «сейчас проходит оценка ущерба и пострадавших». Дональд Трамп также подчеркнул, что вооружённые силы США «самые сильные и лучше всех оборудованные».

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020

Как сообщал NEWS.ru ранее, на фоне ракетных обстрелов КСИР по военным базам США в Ираке произошло резкое падение котировок на Токийской фондовой бирже.