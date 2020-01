В своём сообщении американский лидер заявил, что ситуация под контролем и «сейчас проходит оценка ущерба и пострадавших». Дональд Трамп также подчеркнул, что вооружённые силы США «самые сильные и лучше всех оборудованные».

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.