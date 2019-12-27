В 2020 году стартует второй этап реформирования системы ОСАГО (обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств). Главная новость заключается в индивидуализации расценок. Для виновников аварий полис будет обходиться существенно дороже. Экспертное сообщество ждёт подорожаний страховых договоров для всех водителей.

По статистике Российского союза автостраховщиков (РСА), более 70% аварий сегодня устраивают всего 5% водителей. Автовладельцы, словно по правилу круговой поруки, по сути, вынуждены из-за горе-водителей переплачивать за ОСАГО. Данная реформа призвана эту несправедливость устранить.

Надо понимать, что полис ОСАГО за 2019 год подешевел на 5%. Но при этом увеличился средний размер страховой выплаты, что стало осложнять работу страховых компаний. Игорь Иванов заместитель генерального директора по маркетингу, рекламе и PR «РЕСО-Гарантия» заместитель генерального директора по маркетингу, рекламе и PR «РЕСО-Гарантия»

По итогам 11 месяцев 2019 года средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1% — с 5 703 до 5 409 рублей. Средняя выплата, напротив, выросла на 2,6% — с 66,6 до 68,3 тыс. рублей, заявил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

Средняя премия по ОСАГО для автомобилей физлиц за этот же период, подчеркнул он, снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,45% — с с 5569 до 5377 рублей.

За 11 месяцев 2019 года количество заявленных убытков выросло на 3,7% — с 1,99 до 2,06 млн, а урегулированных — на 2,8%, с 1,94 до 2,00 млн. Общая сумма страховых выплат увеличилась на 5,4% — с 129,41 до 136,39 млрд рублей.

Практически весь 2019 год, после того, как начался первый этап реформы по индивидуализации тарифов ОСАГО, премии по обязательной «автогражданке» неуклонно снижаются, а выплаты растут. Кроме того, с 1 декабря начали работать актуализированные справочники стоимости запчастей, согласно которым стоимость «средней корзины» деталей выросла почти на 10%, — рассказал Юргенс.

Кроме того, замечают эксперты, повысился «нормо-час» в автомастерских. И всё это, подчёркивают специалисты, усугубляется падением курсов доллара и евро.

По словам главы РСА, все нынешние экономические трудности создают напряжённую финансовую ситуацию на рынке ОСАГО. Он полагает, что поправки, внесённые недавно депутатами Госдумы и индивидуализирующие тариф по ОСАГО, бесспорно, приведут к дальнейшему снижению стоимости полиса для подавляющей части автовладельцев.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Например, 9 января 2019 года вступили в силу изменения к указанию Банка России о тарифах на ОСАГО, согласно которым тарифный коридор по обязательной «автогражданке» был расширен на 20% вверх и вниз. Кроме того, был реформирован коэффициент «возраст-стаж» — вместо четырёх градаций возраста и стажа он стал включать 58 градаций. Также в соответствии с этими изменениями с 1 апреля 2019 года была проведена реформа коэффициента бонус-малус (КБМ).

В тех случаях, когда у автовладельца было несколько разных значений КБМ, за ним был закреплён один, самый низкий. Кроме того, КБМ перестал «сгорать» — теперь в случае перерыва в вождении за автовладельцем сохраняется тот же КБМ, который был у него до перерыва.

Мы надеемся, что следующий этап реформы позволит дать людям более адекватные и более честные тарифы. Ведь индивидуализация тарифов нацелена на то, как ездит конкретный водитель. Чтобы люди не переплачивали. Ну а те, кто водит плохо и являются виновниками аварии, они будут платит дороже, — отметил Игорь Иванов.

Первый этап реформы ОСАГО в нашей стране привёл к тому, что страховые компании «собирают» меньше, а платят по убыткам больше. Такой тренд, говорит Иванов, можно назвать положительным лишь с точки зрения потребителя: он платит меньше, получая больше.

Он отметил при этом, что относительно второго этапа представители страхового бизнеса не ждут особых изменений в свете вышесказанного. И уж совсем ничего, как об этом пишет пресса, не предвещает роста стоимости полиса ОСАГО, подчеркнул член совета директоров «РЕСО-Гарантия».

По его словам, трудности страховой деятельности осложняются тем, что в регионах сегодня активно работают так называемые «автоюристы».

Это организованное преступное сообщество, которое правдами или неправдами пытаются вытащить из страховщиков побольше денег. Наиболее проблемными в этом смысле являются — Волгоградская и Ростовская области, Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Благовещенск, — сказал замгендиректора по маркетингу, рекламе и PR «РЕСО-Гарантия».

Данная реформа автогражданки идёт нога в ногу с заграничными положениями об ОСАГО. Но Россия эту практику переносит так, что возникают опасения, что жизнь автовладельцев только ухудшится, полагает президент АНО «За справедливые выплаты» и глава экспертного совета по страхованию при Госдуме Александр Коваль. В нашей стране мы придумали электронный полис ОСАГО и «единый агент» — этого за границей не было, потому что у них никогда не было таких проблем, которые «изобрели» наши страховщики, уточняет аналитик.

Я считаю, что это не реформа, а всего лишь красивые слова. Дело в том, что КБМ, который существует с 2002 года, — это, собственно, и есть индивидуализация тарифов. Поскольку он свидетельствует о том, сколько раз вы попадали в ДТП. Другое дело, что у автовладельцев были всегда проблемы из-за того, что его неправильно считали. А сейчас, когда его персонифицируют появится ещё больше проблем, так как появится ещё больше показателей. А значит проблем прибавится. Если уж с простым показателем не справлялись, то с этим и подавно. Александр Коваль президент АНО «За справедливые выплаты» и глава экспертного совета по страхованию при Госдуме президент АНО «За справедливые выплаты» и глава экспертного совета по страхованию при Госдуме

Эксперт опасается, что индивидуализация тарифов сведётся к тому, что тариф лишь повысится. А это подразумевает, что покупателей полиса может стать меньше.

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В свете этого Коваль обратил внимание на то, что число проданных полисов не соответствует количеству автомобилей — 36 млн против 55 млн. Это значит, что большое число водителей предпочитают платить небольшой штраф полицейским, чем отдавать несколько тысяч рублей за страховой документ.

Президент АНО «За справедливые выплаты» хочет развеять иллюзии страховщиков по поводу возможных прибылей от тех, кто провоцирует аварии. Ведь таких немного, указывает аналитик. Он рассказал о том, что в ЕС скидочные коэффициенты могут, например, доходить до 70%. Но ведь этого наш страховой бизнес перенимать почему-то не хочет, а стремится лишь наживаться на автолюбителях.

Я считаю, что вся реформа ОСАГО работает прежде всего не на потребителя, а на страховой бизнес. Стоит лишь вспомнить заявление Центробанка о том, что страховые компании сейчас — это самый высокоприбыльный финансовый институт, — сказал Коваль NEWS.ru.

Поэтому, высказал свой прогноз специалист, цены на полисы начнут расти сразу же после начала нового года. И связано это с тем, что 20%-ный коридор полностью не выбран, поясняет он. А это значит, что отказать себе в повышении цен представители страхового бизнеса не смогут.