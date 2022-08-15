Талибы намерены закупить у России 1 млн баррелей нефти по бартеру

Фото: Lino Mirgeler/dpa/Global Look Press

Кабул предложил Москве продать афганской стороне около 1 млн баррелей нефти, заявил глава делегации «Талибана» (признан в России террористическим, деятельность запрещена) министр промышленности и торговли Исламского эмирата Афганистан Нуриддин Азизи. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что страна рассматривает вариант бартерной торговли.

Самым важным для нас был бы проект по нефти и газу. Мы хотели бы также рассмотреть и вариант бартерной торговли, при условии, что у РФ будет потребность в какой-нибудь афганской продукции,— рассказал глава Минпромторга Афганистана.

Делегация в составе министра торговли и промышленности Афганистана Нуриддина Азизи, а также юристов и экономистов накануне приземлилась в Домодедово. Предполагается, что визит продлится до 17 августа. В ходе переговоров с российскими партнерами планируется обсуждение поставок нефти, зерна и подсолнечного масла. После визита в Москву делегация посетит Казань. Там талибы обсудят развитие межрегиональных связей, о чем ранее днем сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Глава российской дипломатической миссии в Афганистане ранее подчеркнул, что Москва работает с «Талибаном» по тем направлениям, которые отвечают ее интересам. По его словам, талибы — это «реальность, от которой не уйти», поэтому РФ налаживает контакт с ними и сотрудничает там, где это требуется для решения разных задач.