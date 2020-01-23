Судно инспектор шведской компании MMT SWEDEN провело инспекцию трубопровода «Северного потока-2». Такие действия не попадают под санкции США.
Сообщается, что корабль прошёл вдоль нитки газопровода и на данный момент находится около недостроенного участка в территориальных водах Дании. Сотрудники компании заявили, что это была стандартная проверка и судно не проводило никаких строительных работ,
Как писал NEWS.ru ранее, оператор «Северного потока — 2» компания Nord Stream 2 AG начала готовится к санкциям ещё в сентябре 2019 года. Она тестировала различные сценарии завершения строительства газопровода на случай введения ограничений со стороны США.
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