https://static.news.ru/photo/e1361c36-3e20-11ea-8c10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Nord Stream 2/Axel Schmidt

Судно инспектор шведской компании MMT SWEDEN провело инспекцию трубопровода «Северного потока-2». Такие действия не попадают под санкции США.

Сообщается, что корабль прошёл вдоль нитки газопровода и на данный момент находится около недостроенного участка в территориальных водах Дании. Сотрудники компании заявили, что это была стандартная проверка и судно не проводило никаких строительных работ, пишет РБК.

Как писал NEWS.ru ранее, оператор «Северного потока — 2» компания Nord Stream 2 AG начала готовится к санкциям ещё в сентябре 2019 года. Она тестировала различные сценарии завершения строительства газопровода на случай введения ограничений со стороны США.