Суд запретил использовать Samsung Pay из-за патентного спора

Арбитражный суд Москвы решил запретить функционирование на территории России платежного сервиса Samsung Pay по иску швейцарской компании «Сквин СА» о нарушении патентных прав. Об этом сообщает ТАСС.

Samsung и ее представительство в России могут обжаловать данное решение в течение месяца со дня его принятия.

«Самсунг Электроникс Рус Компани» является ответственной за функционирование системы «Samsung Рау» на территории России и осуществляет применение способа, в котором используется изобретение по патенту РФ № 2686003.

Этот патент описывает изобретение, используемое для «проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца». Факт нарушения исключительных прав «Сквин СА» на изобретение по патенту был подтверждён материалами дела.

Ранее сообщалось, что в мае компания Samsung столкнулась с нехваткой чипов из-за дефицита полупроводников. Это привело к временной остановке выпуска бюджетных смартфонов Galaxy A52 5G и Galaxy A72. корпорация не смоглакупить достаточное количество процессоров Qualcomm Snapdragon 720G и Snapdragon 750G, которые должны были использоваться в девайсах. Без надёжных поставок этих компонентов южнокорейский гигант не сможет произвести необходимое количество гаджетов.