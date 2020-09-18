Студенческий капитал с размахом: учащимся раздадут по 500 тысяч рублей

После сообщений о возможности реализации в России отцовского капитала в Госдуме предложили новый формат помощи россиянам — студенческий капитал. Речь не о деньгах, которые можно потратить на обучение или жизнь, а о подъемных средствах, которые можно получить, имея на руках диплом. При этом не важно, обучались ли выпускники на коммерческой основе или бесплатно. NEWS.ru разбирался в тонкостях нового предложения.

Инициатором этой идеи стала партия «Справедливая Россия». По замыслу, на имена студентов при зачислении будут открыты особые счета, на которые для учащихся вузов будут зачислены по 500 тысяч рублей, а для студентов СПО — 250 тысяч. Право на эти деньги получат лишь студенты очной формы обучения и исключительно после окончания учёбы. При этом использовать финподдержку можно будет на довольно узкий список целей, по принципу того же маткапитала.

Самый главный вопрос для государства при реализации этой идеи — откуда взять деньги и как сверстать бюджет так, чтобы предусмотреть подобные траты. Пока официальной реакции финансового блока правительства на это не последовало. Минфину и Минэкономразвития будет необходимо тщательно проанализировать данную возможность.

Комментируя NEWS.ru сообщения о студкапитале экономист Михаил Хазин назвал предложение «Справедливой России» обычным пиаром.

Вы себе представляете, чтобы Минфин сейчас кому-то дал денег? Я — нет. Это такая популистская история. Вообще, людям жить плохо. А студентам, если у них богатых родителей нет, совсем плохо. Михаил Хазин экономист и постоянный член Изборского клуба экономист и постоянный член Изборского клуба

Поэтому, считает он, теоретически, людям надо помогать, а фактически, пока у нас нынешнее руководство Минфина и ЦБ, мы этого не дождёмся.

Старший научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара, кандидат экономических наук Сергей Жаворонков также скептически относится к подобному. Он считает, что эта идея вряд ли будет принята. Государство сейчас сокращает расходы, оно находится в состоянии дефицитного бюджета.

А что касается технических обстоятельств, то у нас около 4,5 млн студентов, соответственно, это при грубом подсчёте в 2 раза меньше, чем количество новорожденных, на которых примерно чуть большую сумму государство тратит на материнский капитал Сергей Жаворонков старший научный сотрудник Института переходного периода имени Гайдара старший научный сотрудник Института переходного периода имени Гайдара

В этой связи, технически, в рамках нашего бюджета, если бы мы сократили расходы на армию, секретные статьи бюджета, госкорпорации и так далее, то эту сумму можно было бы изыскать. Но, как уверен Жаворонков, правительство этого делать не будет. Слишком сложно, да и пришлось бы изменять основной вектор расходов.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов назвал эту инициативу труднореализуемой в текущих условиях. По его мнению, авторы этого предложения исходят из классического неолиберального понимания ситуации, что образование надо сделать платным.

А после этого студентам надо дать этот капитал, чтобы они могли его тратить. В принципе, студенческий капитал может быть полезным и эффективным инструментом, но для этого нужно реформировать всю систему высшего и среднего образования Василий Колташов руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества

В качестве одного из вариантов развития событий он предложил колледжам по всей России объединиться в федерации и выдавать дипломы бакалавра. Это необходимо для того, чтобы поднять статус колледжей и их преподавателей.

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Эксперт также выразил сожаление, что наша система высшего образования сейчас не готова к тому, чтобы эти деньги принимать иначе как на пропитание студентов. Если же реформировать систему, то этот капитал действительно может оказаться эффективным инструментом. Но для этого нужно проводить преобразования, создавая коммерческие кластеры.

Предложение, считает он, интересное, но оно вскрывает целую бездну проблем в системе высшего образования и ни одну проблему само по себе не снимает. В процессе снятия проблем оно может гармонично использоваться, но сейчас оно ни к чему и в итоге ничего не даст.

К сожалению, по оценке многих аналитиков, прежняя реформа высшего образования привела к коллапсу и к серьёзным проблемам в системе образования и науки. Старая система не подходила под рыночную экономику в России, и теперешняя система тоже не годится, поэтому сейчас ведётся поиск вариантов: как сделать так, чтобы, с одной стороны, экономика получала специалистов, в которых она нуждается, а с другой, — чтобы в научных исследованиях по всем областям — и гуманитарным, и техническим — мы не катились вниз.

В любом случае, формат подъёмных денег должен мотивировать студентов завершить обучение и не бросить вуз, но даже если инициатива пройдёт одобрение и начнёт работать, не исключено, что к тому времени придётся проводить индексацию выплат, чтобы актуализировать их. Да и эти деньги не означают, что их можно будет даже физически потрогать — ограниченные цели, на которые можно пустить студкапитал, могут, наоборот, отпугнуть и оставить его мертвым грузом, лежащим в виде бумажки с печатями в столе и теряющим в цене с каждым днём.