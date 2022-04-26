Страны Прибалтики уличили в приверженности российским энергоресурсам Глава Baltnews Стариков уличил Прибалтику в приверженности российским энергоресурсам

Фото Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto/Global Look Press

Страны Прибалтики увеличили импорт российской электроэнергии, несмотря на заявления, что намерены отказаться от энергоресурсов из России, сообщил глава информационного агентства Baltnews Андрей Стариков «ПолитЭксперту». Латвия, Литва и Эстония много лет держат курс на энергонезависимость от Москвы, отметил он.

Тем не менее после каждого раунда громких заявлений они закупают в большом объёме российское топливо. При том делают это все — Латвия, Литва, Эстония. Они не самодостаточны в вопросе генерации энергии, более того они не имеют возможности даже заместить российские источники целиком. <...> Объёмы по электроэнергии рекордные, они не спадают. Это также касается и газа, и сжиженного газа, — сказал Стариков.

Он добавил, что цены на энергетику рекордно высоки, прибалтийские компании и домохозяйства зависят от поставок, рынок влияет на экономику. Для жителей указанных стран именно Россия является поставщиком ресурсов, это «судьба и география», отметил Стариков.

Ранее Латвия, Литва и Эстония увеличили в марте объёмы импорта российской электроэнергии в два раза по сравнению с январём. В рамках задачи добиться энергетической независимости Эстония планирует построить новый малый модульный ядерный реактор совместно с Финляндией и Канадой, но проект находится на стадии разработки.