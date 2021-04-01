Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

https://static.news.ru/photo/ee92267e-9309-11eb-a86b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государства, входящие в организацию стран — экспортёров нефти ОПЕК+, договорились увеличить добычу нефти на 1,15 млн баррелей в сутки за три месяца, начиная с мая текущего года.

По итогам заседания было принято решение о коллективном увеличении текущего уровня добычи странами ОПЕК+ в мае на 350 тысяч баррелей в сутки, в июне на 350 тысяч баррелей в сутки и в июле на 450 тысяч баррелей в сутки, — говорится в сообщении Минэнерго Казахстана.

Как уточняет «Интерфакс», изначально большинство стран ОПЕК+ высказалось за продление текущих ограничений, но в итоге победил вариант, на котором настаивала Саудовская Аравия.

Россия поддерживает постепенное увеличение добычи, однако пока непонятно, каковы будут объёмы этого увеличения у РФ и Казахстана, которые в течение февраля — апреля наращивали добычу, пока остальные её сдерживали.

Как писал NEWS.ru, у российского лидера Владимира Путина не запланировано телефонных разговоров с руководством Саудовской Аравии перед встречей ОПЕК+. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что вице-премьер Александр Новак представляет Россию в ОПЕК+ и контактирует со своими коллегами в этой организации. Песков подчеркнул, что уровень диалога между Москвой и Эр-Риядом находится на очень хорошем уровне и при необходимости переговоры Путина с саудитами могут быстро организоваться.

Ранее страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти России и Казахстана. В апреле рост добычи нефти у России увеличится на 130 тысяч баррелей в сутки, а у Казахстана — на 20 тысяч, у остальных членов альянса добыча будет оставаться на неизменном уровне.