Страны исполнили нефтяное соглашение на 90%

https://static.news.ru/photo/3a37b89c-a827-11ea-8d50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр энергетики России Александр Новак рассказал о соглашении стран — участниц ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. По его словам, в мае государства исполнили условия примерно на 90%.

Точные данные по каждой стране появятся позднее, отметил он в эфире «России 24». Россия выполнила задачу на 96%.

Учитывая, что цены сегодня находятся примерно на уровне $40–42 за баррель нефти Brent, мы видим, что рынок позитивно относится к тому, что происходит, — подчеркнул он.

Глава ведомства добавил, что необходимо не только восстановить баланс спроса и предложения, но и не допустить «перегрева» рынка. Для этого важно отслеживать ситуацию.

6 июня на очередной встрече стран ОПЕК+ участники продлили на июль параметры сокращения нефтедобычи, оговорённые для мая и июня. Из соглашения при этом вышла Мексика, сообщал NEWS.ru. Достигнутые договорённости уже положительно оценили в Кремле.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.