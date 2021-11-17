Стоимость жилья впервые в истории превысила триллион долларов в Москве

Глобальное агентство недвижимости Savills представило исследование, согласно которому общая стоимость жилья в Москве впервые в истории превысила триллион долларов. На начало октября текущего года вся жилая недвижимость в столице оценивалась в 73,78 трлн рублей, или $1,02 трлн, сообщает РБК.

При этом риэлтор учитывал в расчётах стоимость жилья в новостройках, а также на вторичном рынке. Согласно полученным данным, прирост цены на столичные апартаменты с начала года составил порядка 20% — 1,4 трлн рублей, максимум за последние шесть лет. Согласно исследованию, на каждого москвича приходится некая условная доля жилья, эквивалентная 5,8 млн рублей. Этот показатель за последние пять лет вырос на 10%.

По подсчетам экспертов агентства, с января 2019 года совокупная стоимость жилья в столице выросла на 32%. В дальнейшем рост был обеспечен активным строительство новостроек. С января по сентябрь текущего года в мегаполисе введено в эксплуатацию 5,13 млн квадратных метров, что на 3% больше, чем за весь 2020 года. По итогам трёх кварталов ввод жилья в столице был на 53% активнее, чем за аналогичный период прошлого года.

Такой объём эксперты называют справедливым для столичного рынка.

Ранее исследование фонда «Институт экономики города» показало, что жильё в России становится всё более недоступным, и по итогам года эта тенденция усилится. Причина — повышающиеся ставки по ипотеке.