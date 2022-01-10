Стоимость российского газа для Молдавии в январе вырастет с $550 до $647 за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщил руководитель газораспределительной компании страны «Молдовагаз» Вадим Чебан, добавив, что это может привести к росту тарифов в стране, передаёт РИА Новости.

Закупочная цена газа в январе выросла до 647 долларов за тысячу кубометров, — сказал Чебан.

По его словам, cитуация может привести к тому, что Национальному агентству по регулировaнию энергетики придётся вновь пересматривать тариф для потребителей. В нoябре он вырос с $245 до $586 за тысячу кубометров, а с 1 января стал нижe на три доллара.

Ранее страны договорились о продлении контракта на поставку газа на пять лет при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. По словам бывшего президента республики Игоря Додона, новый тариф на газ в Молдавии стал самым высоким за последние 30 лет, что является катастрофой для населения.

Ранее Чебан заявил, что Молдавии может не хватить денег, чтобы рассчитаться с долгами за газ перед «Газпромом». Он отметил, что план реструктуризации задолженности сформируют после аудита.