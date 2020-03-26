https://static.news.ru/photo/1a6de416-624d-11ea-ab47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE по состоянию на 13:54 мск снизилась на 4,5% — до $25,9 за баррель. На 2,4%, до $23,4 за баррель, упали апрельские фьючерсы на WTI.

Ранее сообщалось, что майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures прибавили 3,17% и достигли отметки в $28,01 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на 3,25% — до $24,79 за баррель.

Накануне Дональд Трамп одобрил планы Саудовской Аравии по вытеснению России с нефтяных рынков. Глава Белого дома в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом просил лишь «не допустить слишком сильного падения» цен на нефть, писал NEWS.ru.