Стоимость нефти падает

https://static.news.ru/photo/6020a324-cf2d-11eb-a473-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мировые цены на нефть снижаются, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по состоянию на 07:53 мск стоимость августовских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,44% и составила $74,06 за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 0,36%, до $71,89. Это может быть связано с коррекцией из-за снижения запасов сырья в США.

Ранее цена нефти марки Brent впервые с 26 апреля 2019 года поднялась выше $74 за баррель. Этот рост цен также был обусловлен снижением коммерческих запасов в США.