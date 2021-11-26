Стоимость нефти марки Brent упала почти на 6% впервые с конца сентября

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2022 года падает на 5,59%, до $76,4 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В последний раз стоимость Brent была ниже $77 за баррель 30 сентября.

К 14:45 мск падение цены на нефть марки Brent замедлилось до $76,42 за баррель (-5,56%). Стоимость фьючерса на нефть марки WTI снижалась на 6,43%, до $73,35 за баррель.

В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI снижалась на 6,66%, до $73,17 за баррель.

25 октября стоимость американской марки WTI выросла до $85 за баррель впервые с октября 2014 года. Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась до $85,89 за баррель.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не исключает роста стоимости нефти до $100 за баррель. После этого высказывания США, Япония и Индия начали оказывать сильнейшее за последние годы давление на ОПЕК+ с целью увеличения добычи полезных ископаемы.

С мая 2020 года ОПЕК+ сократила разработку на 9,7 млн баррелей в сутки по причине падения спроса на нефть из-за пандемии коронавируса. В дальнейшем добыча была вновь увеличена на 400 тысяч баррелей в сутки.

Ранее стало известно, что эксперты предрекают новый суперцикл на энергетическом рынке, который скажется на росте цен на нефть в мире. Вполне возможно, что цена преодолеет отметку $100 за баррель.