Стоимость нефти Brent превысила отметку в $34 за баррель

https://static.news.ru/photo/d654e624-98ef-11ea-943c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года во время торгов на лондонской бирже ICE подорожали на 4,9% до отметки в $34,09 за баррель.

В последний раз цена эталонной смеси находилась выше уровня $34 9 апреля 2020 года. WTI растёт на 6,4% — до $31,4 за «бочку».

Российский рубль вырос по отношению к основным валютам из-за подорожания нефти марки Brent во время торгов на МосБирже. Так, курс американского доллара расчётами «завтра» на 10:07 мск 18 мая 2020 года упал на 68 копеек — до 72,9 рубля. Евро теряет 72 копейки, до 78,9 рубля.

Стоимость июльского фьючерса нефтяной смеси марки Brent впервые с 13 апреля 2020-го поднялась выше $33 за баррель на лондонской бирже ICE.

Согласно данным торгов на 01:18 мск 18 мая 2020-го, стоимость барреля сырья составляет $33,30. Также подскочила в цене светлая техасская нефть WTI с поставкой в мае — она подорожала на 1,8%, до $30,05 за баррель. Это также первое существенное повышение за несколько недель — более $30 баррель WTI стоил 17 марта.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) увеличиваются на надеждах на постепенное улучшение ситуации с мировой экономикой, писал NEWS.ru.

Согласно данным торгов, рост индекса Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite составил 0,61% — 2885,83 пункта. Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite прибавил 0,24% и достиг отметки в 1812,99 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,4% — до 23892,24 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,53%, до 20142,6 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,63%, до 1939,4 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,23%, до 5471,3 пункта.