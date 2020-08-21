Стоимость найденных в Чёрном море запасов газа около $65 млрд

https://static.news.ru/photo/5958bcee-e418-11ea-b70f-fa163e074e61_660.jpg Фатих Дёнмез Фото: Ahmed Deeb/dpa/GloballookPress

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сообщил о приблизительной стоимости найденных запасов газа в Чёрном море.

По его словам, предварительно запасы оцениваются в $65 млрд.

Мы будем проводить сейсмические исследования и бурение самостоятельно, — привели слова Фатиха Дёнмеза на портале KP.RU.

Эксперты сообщили, что Турция обнаружила в Чёрном море около 320 миллиардов кубометров газа. Однако этих объёмов хватит только на шесть лет, а не на 20, как сообщалось ранее, прогнозируют эксперты.

Как писал NEWS.ru ранее, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция обнаружила в Чёрном море крупное месторождение природного газа. Турецкий лидер заявил, что это «событие исторического масштаба». Открытие было совершено буровым судном. Он отметил, что поставки этого газа планируется начать к 2023 году.