Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина установила очередной исторический максимум, преодолев в ходе торгов отметку в $67 тысяч. Об этом пишет РИА Новости.
Так, по состоянию на 02:25 мск на бирже Binance биткоин
По данным портала CoinMarketCap, биктоин вырос в цене на 7,29% и составил сумму $67,6 тысячи.
Предыдущий рекорд криптовалюта установила 20 октября, когда её стоимость составляла ровно $67 тысяч. До этого максимальная стоимость биткоина достигала $64,85 тысячи в апреле 2021 года.
Криптовалюта дорожает второй месяц подряд, в предыдущем месяце прибавив сразу 40%.
Ранее Минэкономразвития предложило приравнять майнинг к предпринимательству и взимать с него налоги как с источника доходов. Он вполне вписывается в определение предпринимательской деятельности, которое закреплено в Гражданском кодексе.