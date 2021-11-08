Стоимость биткоина обновила исторический максимум

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Стоимость биткоина установила очередной исторический максимум, преодолев в ходе торгов отметку в $67 тысяч. Об этом пишет РИА Новости.

Так, по состоянию на 02:25 мск на бирже Binance биткоин стоил $67,64 тысячи, подорожав на 7,5% в сравнении с предыдущим показателем.

По данным портала CoinMarketCap, биктоин вырос в цене на 7,29% и составил сумму $67,6 тысячи.

Предыдущий рекорд криптовалюта установила 20 октября, когда её стоимость составляла ровно $67 тысяч. До этого максимальная стоимость биткоина достигала $64,85 тысячи в апреле 2021 года.

Криптовалюта дорожает второй месяц подряд, в предыдущем месяце прибавив сразу 40%.

Ранее Минэкономразвития предложило приравнять майнинг к предпринимательству и взимать с него налоги как с источника доходов. Он вполне вписывается в определение предпринимательской деятельности, которое закреплено в Гражданском кодексе.