Стало известно, зачем Польше понадобилась инфраструктуры «дочки» НОВАТЭКа Энергетик Митрахович объяснил, почему «дочку» НОВАТЭКа обязали передать инфраструктуру Польше

Компрессорная станция природного газа / Фото shutterstock.com

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в разговоре с NEWS.ru объяснил, почему Польша обязала дочернюю компанию российского НОВАТЭКа Novatek Green Energy передать газотранспортную инфраструктуру местным компаниям. По словам эксперта, Варшава таким образом пытается обеспечить своих потребителей голубым топливом.

Польше нужно обеспечить своих потребителей. Если против компании НОВАТЭК введены санкции и дочерние структуры не могут нормально функционировать, значит они национализируются. Дальше обязанности поставлять газ своим потребителям уже имеют власти Польши, которые теперь контролируют эту дочернюю компанию НОВАТЭКа, — отметил собеседник.

Кроме того, он рассказал, какие от этого могут быть последствия для России.

Наши активы там национализированы, может быть будут возвращены после окончания текущей фазы конфликта, а может и не будут. У Польши тоже есть активы. Есть компания Cersanit, которая производит сантехнику. У неё есть заводы в России. Я думаю, они реально сейчас могут быть фактически национализированы или на время национализированы, может быть с правом обратного выкупа, — подытожил Митрахович.

Ранее пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер сообщил, что процесс передачи должен быть закончен «в течение нескольких десятков часов», а в случае сопротивления со стороны компании и её работников к ним могут быть применены «принудительные средства».

31 марта президент России Владимир Путин подписал Указ «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа». Согласно документу, если с 1 апреля недружественные страны не будут платить за газ рублями, то это будет считаться неисполнением обязательств по газовым контрактам и действующие контракты будут остановлены. Для оплаты газа контрагентам предлагается открыть рублёвые счета в российских банках.