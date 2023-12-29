Стало известно, вырастут ли зарплаты и пенсии в 2024 году Финансовый эксперт Емельянов: в 2024 году рост зарплат и пенсий остановится

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рост зарплат и пенсий, который наблюдали в 2023 году, в следующем году остановится, заявил NEWS.ru эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. По мнению специалиста, основная раздача денег в экономике уже состоялась. Это касается как роста расходов в оборонной сфере, так и «предвыборной» индексации, уточнил Емельянов.

Рост зарплат и пенсий был связан в основном с двумя факторами: увеличением расходов в оборонной сфере (и во всех связанных с ней отраслях и учреждениях) и предвыборными повышениями. По первой части правительство не закладывает новых крупных закупок, по второй — на ближайшие шесть лет (после выборов президента в марте. — NEWS.ru) в этом не будет смысла. Поэтому в 2024 году зарплаты и пенсии будут «заморожены» на текущем уровне, — заявил Емельянов.

По его мнению, в перспективе под влиянием накопленной инфляции они начнут сокращаться. При этом эксперт признает, что в 2024 году цены будут расти «более сдержанно», чем в 2023-м.

Производителям и продавцам трудно повышать ценники, когда спрос сжимается, потому что кредиты для населения и бизнеса слишком дороги, — объяснил Емельянов.

Существует и другой источник денег — бюджетные вливания, но основная раздача денег в экономике уже произошла, отметил эксперт. «Новых денег» в экономике не будет, роста тоже, а значит, замедлится и рост цен, резюмировал Емельянов.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2024 году увеличат на 18,5%. Таким образом, размер МРОТ достигнет 19 242 рублей в месяц. В этом году размер МРОТ составляет 16 242 рубля в месяц.

Кроме того, с нового года будут проиндексированы страховые пенсии по старости (то есть основной вид пенсий) у неработающих пенсионеров — на 7,5%. Так, с 1 января стоимость одного пенсионного коэффициента составит 133 руб. 05 коп., а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — 8134 руб. 88 коп. В результате средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1,6 тыс. руб. и составит 23,4 тыс. руб.