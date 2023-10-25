Индексация пенсий с 1 января 2024 года: кому и на сколько поднимут выплаты И каких именно пенсий россиян это коснется

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме в первом чтении приняли законопроект об индексации пенсий в январе следующего года. На сколько их поднимут, какими в итоге станут средние выплаты пенсионерам в России, кого это вообще коснется в 2024 году, — расскажет NEWS.ru.

Сколько выделят на пенсии в январе 2024 года

Во время принятия законопроекта председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что все необходимые для поддержки пенсионеров средства уже заложены в проекте федерального бюджета.

«Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 млрд рублей», — уточнил он.

Всего же на индексацию пенсий будет потрачено около 600 млрд руб. Об этом ранее говорил министр финансов России Антон Силуанов.

Как индексация пенсий связана с инфляцией в России

Власти стремятся организовать рост пенсий не ниже уровня инфляции (но и не выше). По прогнозу Минэкономики, по итогам этого года инфляция составит 7,5%. Центробанк ждет ее на уровне до 6,5%. В любом случае стоит отметить, что речь идет только об официальном уровне инфляции. Как уже пояснял NEWS.ru первый министр экономики России Андрей Нечаев, в каждой семье из-за разности товаров и услуг, за которые она платит, инфляция своя. И когда Центробанк заказывает соцопросы на тему наблюдаемой инфляции, выясняется, что очень часто она в разы выше официальной.

Например, в октябре 2021 года россияне, участвовавшие в таком опросе, заявляли, что за прошедший год инфляция составила 16,3%. В то же время официальная годовая равнялась лишь 8,13%. Что же касается итогов 2023 года, то экономист Дмитрий Потапенко уже отмечал: россияне живут «не в статистике» чиновников с 7,5%, а в условиях реальной инфляции в 25–35%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как и какие именно пенсии проиндексируют

Чтобы организовать рост пенсий не ниже уровня инфляции, страховые пенсии по старости (то есть основной вид пенсий) у неработающих пенсионеров решили поднять на 7,5%. Так, с 1 января 2024 года стоимость одного пенсионного коэффициента составит 133 руб. 05 коп., а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — 8 134 руб. 88 коп.

В результате средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1,6 тыс. руб. и составит 23,4 тыс. руб. вместо ранее планировавшихся 22,8 тыс. руб. То есть из-за очередного роста курса доллара и ускорения инфляции летом и в сентябре этого года к пенсиям в следующем году добавят всего на 600 руб. больше, чем планировали.

Но кроме страховых пенсий у россиян есть еще и накопительные. По сути, они —- лишь доплата к основным пенсиям. В начале этого года средняя величина накопительной пенсии равнялась 1,4 тыс. рублей, в следующем году она вырастет до 1,6 тыс. рублей, в 2025-м — до 1,9 тыс. рублей, а в 2026-м — 2,1 тыс. рублей.

Кому и как поднимут пенсии с 1 ноября

Наиболее серьезные доплаты в ноябре ждут россиян, которым недавно исполнилось 80 лет. Им начнут ежемесячно доплачивают еще 7,5 тыс. руб.

Также прибавки к пенсиям получат члены летных экипажей самолетов гражданской авиации и работники угольной промышленности. Для тех же шахтеров доплаты могут составить 3,5–5,5 тыс. руб. Работавшим в условиях Крайнего Севера и приравненных к нему территорий могут поднять выплаты на 30–50%.

А еще пенсионерам, которые уволились в предыдущие месяцы и стали неработающими, компенсируют всю предыдущую индексацию пенсий.

Стоит отметить, что все вышеуказанные выплаты растут не 1 ноября, а просто появляются у тех, кто получает на них право в том или ином месяце.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как уже поднимали пенсии в этом году

Помимо небольшой надбавки именно работающим пенсионерам 1 августа (она составила до 372 руб.), с 1 января этого года на 4,8% были повышены пенсии по старости неработающим пенсионерам. С 1 февраля увеличились соцвыплаты, пособия и компенсации льготникам — ветеранам Великой Отечественной войны, чернобыльцам, блокадникам, ветеранам боевых действий. Как минимум часть из них стали получать суммы на 11,9% больше предыдущих.

1 апреля на 3,3% проиндексировали пенсии госслужащих и социальные пенсии (которые платят нуждающимся вне зависимости от рабочего стажа). Таким образом, прибавка к минимальной пенсии по старости составила 228,5 руб. К пенсиям детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы — 548,4 руб. К пенсиям детей-инвалидов и инвалидов с детства II группы — 457 руб. Пенсионеры Минобороны, Росгвардии, ФСБ и МЧС также получили индексацию в этом же размере.

Как еще можно увеличить размер своей пенсии

Недавно власти ввели новую программу добровольных пенсионных сбережений. Со следующего года можно будет прийти в Негосударственный пенсионный фонд и открыть новый вид счета — сберегательный. Туда можно будет перевести накопительную часть пенсии из этого или другого НПФ или Социального фонда и копить ее там или до истечения 15 лет с момента заключения договора, или по достижении женщиной (владелицей счета) 55 лет, а мужчиной — 60 лет.

По достижении этого возраста участники программы смогут обратиться в НПФ за регулярными выплатами с этого счета, чтобы тратить их уже на текущие нужды. Их размер будет зависеть от того, сколько смог заработать фонд на сбережениях клиента, какой срок выплат был выбран. Минимальный срок составит 10 лет, максимальный — до конца жизни. Подробности программы и размеры стимулирующих выплат для ее участников NEWS.ru описывал в отдельном материале.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какие еще соцвыплаты поднимут в 2024-м

Также в бюджете Соцфонда на следующий год значительное место занимают расходы на выплату больничных, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком — на эти цели хотят выделить около 1,1 трлн руб. И размер ряда выплат вырастет довольно ощутимо. Например, максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году составит более 122 тыс. руб. в месяц против 83 тыс. руб. в 2023 году (рост на 47%).

Максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет с 383 тыс. руб. до 565 тыс. руб. (рост на 47,5%). Максимальный размер выплат по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих составит 49 тыс. руб. в месяц против 33,2 тыс. руб. в 2023 году (рост на 47,6%). Но важно понимать, речь здесь идет именно о максимальных выплатах. Средние же выплаты по стране будут заметно ниже этих значений.

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