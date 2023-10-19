Получателей накопительной пенсии станет больше: что и кому положено

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Получателей накопительной пенсии в следующем году станет вдвое больше, чем в этом. Такие данные есть в пояснениях к законопроекту о бюджете Соцфонда на 2024-й и плановые периоды 2025–2026 годов. Там же есть информация о том, какими будут размеры накопительной и страховой пенсии в следующие годы. NEWS.ru расскажет, сколько в России будет пенсионеров и какие выплаты им будут положены.

Почему число получателей накопительной пенсии растет

В пояснительной записке к проекту бюджета Социального фонда на 2024–2026 годы (фонд отвечает за выплату пенсий и всех социальных пособий в России) сообщается: к следующему году число получателей накопительной пенсии составит 210 тыс. И это почти вдвое больше, чем было в начале 2023-го (107 тыс.). В 2025-м и 2026-м таких пенсионеров будет еще больше, и выплаты планируется назначить уже 286 тыс. и 362 тыс. россиян соответственно.

В Минтруде объяснили газете «Известия», что накопительная пенсия начала формироваться еще в 2002-м у россиян 1967 года рождения и моложе. И получателей выплаты становится все больше, так как с каждым годом все большему числу россиянок исполняется 55 лет, и все больше россиян-мужчин достигают 60 лет, то есть нужного возраста для назначения такой пенсии.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сколько денег власти потратят на пенсии в ближайшие годы

На выплату накопительной пенсии в 2024 году в бюджете Социального фонда предусмотрено 4 млрд рублей, в 2025 году — 6,5 млрд рублей, а в 2026-м — 9,3 млрд рублей. Но дело в том, что основная часть пенсии — это не накопительная, а страховая. То есть обычная пенсия по старости. И в целом на выплаты всех пенсий власти только на 2024 год запланировали 10,9 трлн рублей — на 12% больше, чем в 2023-м (9,8 трлн рублей).

Какими будут размеры пенсий

Что касается накопительных пенсий, то они, по сути, являются лишь доплатой к основной пенсии (страховой). В начале этого года ее средний размер составлял 1,4 тыс. рублей, в следующем году он вырастет до 1,6 тыс. рублей, в 2025-м — до 1,9 тыс. рублей, а в 2026-м — 2,1 тыс. рублей.

Но главное, повторимся, — страховые пенсии. Как уже писал NEWS.ru, с 1 января 2024 года их проиндексируют неработающим пенсионерам. Они вырастут на уровень инфляции, который ожидается по итогам этого года, — то есть на 7,5%.

В результате в следующем году средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров увеличится на 1,6 тыс. руб. и составит 23,4 тыс. руб. вместо ранее прогнозировавшихся 22,8 тыс. руб. То есть из-за очередного роста курса доллара и ускорения инфляции летом и осенью этого года к пенсиям в следующем году добавят всего на 600 руб. больше, чем планировали. Затем в ближайшие пару лет страховая пенсия тоже будет медленно расти и составит в среднем 25,6 тыс. рублей в 2026-м.

Как еще можно увеличить размер своей пенсии

Недавно власти ввели новую программу добровольных пенсионных сбережений. Со следующего года можно будет прийти в Негосударственный пенсионный фонд и открыть новый вид счета — сберегательный. Туда можно будет перевести накопительную часть пенсии из этого или другого НПФ или Социального фонда и копить ее там или до истечения 15 лет с момента заключения договора, или по достижении женщиной (владелицей счета) 55 лет, а мужчиной — 60 лет.

По достижении этого возраста участники программы смогут обратиться в НПФ за регулярными выплатами с этого счета, чтобы тратить их уже на текущие нужды. Их размер будет зависеть от того, сколько смог заработать фонд на сбережениях клиента, какой срок выплат был выбран. Минимальный срок составит 10 лет, максимальный — до конца жизни. Подробности программы и размеры стимулирующих выплат для ее участников NEWS.ru описывал в отдельном материале.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как уже поднимали пенсии в этом году

Помимо небольшой надбавки именно работающим пенсионерам 1 августа (до 372 руб.), с 1 января этого года на 4,8% были повышены пенсии по старости неработающим пенсионерам. С 1 февраля увеличились соцвыплаты, пособия и компенсации льготникам — ветеранам Великой Отечественной войны, чернобыльцам, блокадникам, ветеранам боевых действий. Как минимум часть из них стали получать суммы на 11,9% больше предыдущих.

1 апреля на 3,3% проиндексировали пенсии госслужащих и социальные пенсии (которые платят нуждающимся вне зависимости от рабочего стажа). Таким образом, прибавка к минимальной пенсии по старости составила 228,5 руб. К пенсиям детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы — 548,4 руб. К пенсиям детей-инвалидов и инвалидов с детства II группы — 457 руб. Пенсионеры Минобороны, Росгвардии, ФСБ и МЧС также получили индексацию в этом же размере.

Также когда пенсионеру исполняется 80 лет, в следующем месяце ему автоматически добавляют ежемесячную надбавку. После ее индексации 1 января она равняется почти 7,6 тыс. руб. Надбавку назначают автоматически, в беззаявительном порядке.

Не потребуется подавать заявление и тем пенсионерам, которые уволились в предыдущие месяцы и стали неработающими. Им также компенсируют всю предыдущую индексацию пенсий.

Какие еще соцвыплаты поднимут в 2024-м

Также в бюджете Соцфонда на следующий год значительное место занимают расходы на выплату больничных, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком — на эти цели хотят выделить около 1,1 трлн руб. И размер ряда выплат вырастет довольно сильно. Например, максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году составит более 122 тыс. руб. в месяц против 83 тыс. руб. в 2023 году (рост на 47%).

Максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет с 383 тыс. руб. до 565 тыс. руб. (рост на 47,5%). Максимальный размер выплат по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих составит 49 тыс. руб. в месяц против 33,2 тыс. руб. в 2023 году (рост на 47,6%). Но подчеркнем, это максимальные, а не средние размеры будущих выплат. Средние размеры, естественно, будут меньше максимальных.

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