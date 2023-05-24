Россия и Китай увеличили объем расчетов в нацвалютах Мишустин: 70% российско-китайских расчетов проводятся в рублях и юанях

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Большинство расчетов между Россией и КНР проводятся в нацвалютах, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. По его словам, 70% операций обеспечиваются рублем и юанем.

Важно, что 70% трансграничных расчетов проводится в национальных валютах — в российских рублях и китайских юанях, — отметил Мишустин.

Премьер выразил уверенность, что в 2023 году странам удастся не только досрочно выполнить поставленную главами государств задачу по увеличению взаимного товарооборота до $200 млрд, но и превысить этот рубеж.

Мишустин также указал на то, что сотрудничество в энергосфере приобрело стратегическое значение. По его словам, сейчас Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай, растет экспорт природного газа, угля и электроэнергии.

Глава правительства РФ отметил, что страны активно расширяют взаимодействие в области мирного атома. Кроме того, он напомнил о крупных проектах, в рамках которых сотрудничают КНР и Россия: «Сила Сибири», «Ямал-СПГ», «Арктик-СПГ 2», Амурский газохимический комбинат, комплекс газопереработки в Усть-Луге.

В марте востоковед Алексей Маслов заявил, что Россия может компенсировать ущерб от потери западного рынка за счет Китая. По его словам, КНР может забрать себе 80% российских газа и нефти, которые ранее предназначались для Запада. Эксперт уточнил, что проект «Сила Сибири — 2» вскоре может быть финализирован — и тогда газ в Китай пойдет через Алтай и Монголию.