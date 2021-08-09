Стало известно, сколько филиалов закрыл Сбербанк за полгода

Сбербанк закрыл 130 отделений в первом полугодии 2021 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на статистику Банка России.

Тем самым число дополнительных офисов «Сбера» сократилось до 13 тысяч. При этом за первые шесть месяцев 2020-го число филиалов «Сбера» уменьшилось лишь на 22.

В Сбербанке утверждают, что географическое присутствие не пострадало, а организация стала предоставлять финансовые услуги на кассах магазинов.

Некоторое сокращение количества дополнительных офисов компенсировано ростом цифровых каналов доступа к финансовым услугам, причём не только платёжным, но и услугам кредитования, в том числе ипотечного, страхования, размещения свободных денежных средств и других, — сообщили в банке.

В «Сбере» также заявили о необходимости сохранения инфраструктуры физического обслуживания, особенно в сельской местности и на отдалённых, малонаселённых территориях.

Ранее международное рейтинговое агентство Brand Finance составило рейтинг сильнейших брендов. Российский «Сбер» стал лучшим среди банков и уступил только Ferrari и WeChat во всех секторах.