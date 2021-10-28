Стало известно, сколько Евросоюз переплатит за газ
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
17:55, 28 октября 2021
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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Из-за либерализации газового рынка страны Европы заплатят в 2021 году на $30 млрд больше, чем при ценах, которые привязаны к стоимости нефти. К таким выводам пришли аналитики Международного энергетического агентства, сообщает Live 24. Также либерализация привела к тому, что «Газпром» снизил объём поставок газа в Европу.
Русские десятилетиями говорили нам: не делайте этого, это глупо, придерживайтесь привязанных к нефти цен. Они постоянно ошибались в течение последних 10 лет, но в этом году они оказались правы, — заявил научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн.
Ранее состоящая в Евросоюзе Польша попросила «Газпром» снизить цены на поставляемый ей газ. Этот запрос обосновали беспрецедентным скачком цен на европейском оптовом рынке.
28 октября цена на газ в Европе на открытии торгов упала на 6% и опустилась ниже $1000 за тысячу кубометров. Это произошло на фоне ожиданий, что «Газпром» заполнит европейские газовые хранилища.