Из-за либерализации газового рынка страны Европы заплатят в 2021 году на $30 млрд больше, чем при ценах, которые привязаны к стоимости нефти. К таким выводам пришли аналитики Международного энергетического агентства, сообщает Live 24. Также либерализация привела к тому, что «Газпром» снизил объём поставок газа в Европу.

Русские десятилетиями говорили нам: не делайте этого, это глупо, придерживайтесь привязанных к нефти цен. Они постоянно ошибались в течение последних 10 лет, но в этом году они оказались правы, — заявил научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн.

Ранее состоящая в Евросоюзе Польша попросила «Газпром» снизить цены на поставляемый ей газ. Этот запрос обосновали беспрецедентным скачком цен на европейском оптовом рынке.

28 октября цена на газ в Европе на открытии торгов упала на 6% и опустилась ниже $1000 за тысячу кубометров. Это произошло на фоне ожиданий, что «Газпром» заполнит европейские газовые хранилища.