Стало известно, зачем Уралвагонзаводу сотрудничать с Донбассом Политолог Евсеев заявил, что Уралвагонзавод привлекли в Донбасс низкие цены на сырье

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Подписание ряда договоров между российским Уралвагонзаводом и металлургическими, химическими, добывающими предприятиями ЛНР и ДНР объясняется, вероятно, более низкой стоимостью продукции по сравнению с аналогами из РФ, заявил NEWS.ru глава отдела евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. Он отметил, что качество производства в Донбассе не уступает РФ.

Эксперт подчеркнул, что утвержденные документы говорят об интеграции ЛНР и ДНР в экономику РФ, чему восемь лет мешали боевые действия, «но сейчас освободили ЛНР, а в пределах не более месяца освободят ДНР». Политолог добавил, что часть заводов по-прежнему, несмотря на отход украинских военных, находятся в зоне обстрелов. Евсеев не исключил, что интерес Уралвагонзавода связан также с возросшим спросом на его продукцию, в первую очередь — на военную.

Интерес очевиден, в Донбассе крупные металлургические мощности, коксующийся уголь. Думаю, это приведет к расширению производства на Уралвагонзаводе, потребность в его продукции возрастает, в первую очередь для «оборонки». Речь в первую очередь идет о стоимости товаров. Скорее всего, в ЛНР и ДНР она ниже, чем на некоторых предприятиях в РФ. А возможность снижения себестоимости продукции является исключительно важной, — рассказал Евсеев.

По его словам, в Донбассе вышеперечисленные предприятия непрерывно работали последние восемь лет, в отличие, например, от КБ «Южное». Эксперт добавил, что в ЛНР и ДНР находятся достаточно современные производства с квалифицированным персоналом.

За качеством следить будут. Предприятия Донбасса сейчас не экспортируют продукцию на Запад, расширение торговых связей с РФ — возможность сохранить производственные мощности ЛНР и ДНР. А дальше возможен совместный выпуск продукции с Уралвагонзаводом на экспорт у ЛНР и ДНР. Нагрузка на Уралвагонзавод возросла, но тут появились производственные мощности, которые могут реализовать на Уралвагонзаводе, — пояснил Евсеев.

Он считает, что налаживание железнодорожного сообщения между РФ и ЛНР с ДНР подтолкнет Уралвагонзавод к наращиванию производства гражданской продукции. Кроме того, возникает потребность восстановления Донбасса, для чего также необходима гражданская продукция предприятия, уверен Евсеев.

Документы о сотрудничестве стороны подписали на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Приоритетными целями обозначены расширение экономических, кооперационных и научно-технических связей предприятий «Южного горно-металлургического комплекса».

Месяцем ранее мэр Москвы Сергей Собянин в ходе рабочего визита в Луганск подписал соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, а также декларацию об установлении побратимских связей между столицами России и ЛНР. В ходе визита Собянин встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником и мэром города Манолисом Пилавовым.