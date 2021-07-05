Стало известно, как увеличится потребление салата в России через 10 лет

В России потребление салатов и трав к 2030 году может увеличиться на 25%. При этом доля органической зелени в экспорте сельхозпродукции может достигнуть 15%. Об этом пишет Россельхозбанк.

Любители здорового питания через 10 лет увеличат потребление трав и витаминных салатов до 290 тысяч тонн. Это на 60 тысяч тонн больше показателей 2020 года. Это означает, что россияне будут больше употреблять здоровую и полезную пищу. Активный спрос, в свою очередь, подтолкнёт отечественных производителей к увеличению производства продукции, отмечают эксперты.

Кроме того, высокое внимание к сегменту органической зелени ускорит развитие вертикальных сити-ферм. Эта технология позволяет выращивать экологически чистые растения без пестицидов и вредных удобрений в любых погодных и климатических условиях. Они представляют из себя высокотехнологичный комплекс, который состоит из многоярусных теплиц, где с помощью различных программ контролируется расход воды, рост и состояние растений.

Ранее маркетологи посчитали стоимость набора продуктов для хорошего самочувствия. В него входят рыба, бананы, хурма, финики и другие. Обойдётся россиянам такой недельный набор в 2740 рублей.