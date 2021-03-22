Маркетологи посчитали стоимость набора продуктов для хорошего самочувствия

https://static.news.ru/photo/17515676-8b84-11eb-8ae1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хорошее самочувствие весной поможет установить употребление набора полезных продуктов. Это рыба, бананы, хурма, финики и другие. Обойдётся россиянам такой недельный набор в 2740 рублей.

Основано исследование на данных онлайн-сервисов. В набор входят кусок жирной морской рыбы, финики, хурма по одному килограмму, несколько пучков зелени, включая салат, шпинат, рукколу, а также свежая и замороженная клубника в небольшой фасовке. В «корзину счастья» для общего улучшения самочувствия и укрепления иммунитета также вошли 200 граммов сыра, плитка горького шоколада, пакетик кешью и несколько плодов авокадо, пишут «Известия».

Самыми дорогими продуктами в списке оказались клубника и авокадо. Как считает врач-диетолог Елена Соломатина, авокадо богат мононенасыщенными жирными кислотами. Но такими же свойствами обладает и смесь растительных масел, которой заправляют салаты.

Что касается дорогой морской рыбы, её можно заменить сельдью. Иногда неплохо позволить себе и «вредную пищу», уверена эксперт. Но в случае сладостей врач не рекомендует принимать более 20–30 граммов десерта за приём.

Ранее NEWS.ru сообщал, что затяжное падение реальных доходов населения заставляет потребителя экономить. Востребованными становятся магазины с более низкими ценами и полки с более дешёвыми товарами.