Полина Шестак

Стало известно, на сколько подорожали одежда и обувь после ухода брендов Forbes: стоимость одежды и обуви в 2022 году в России выросла на 30%

1 мая 2023 в 11:01

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Покупатель в магазине одежды Maag на Кузнецком мосту, где ранее был расположен магазин бренда Zara