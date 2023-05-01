Стоимость одежды, обуви и аксессуаров после ухода иностранных брендов из России выросла на 30%, сообщает Forbes. Цены также поднялись и в бюджетном сегменте.
Генеральный директор агентства по масштабированию фэшн-брендов «Штаб» Станислава Нажмитдинова полагает, что ключевыми причинами роста стоимости товаров стали проблемы с логистикой и уменьшение скидок. Кроме того, рынок испытывает трудности с количеством персонала — в частности, зафиксирован дефицит швей.
Вместе с тем заметен рост продаж в магазинах «Спортмастер», Gloria Jeans, Melon Fashion Group, Familia, Kari. По оценке генерального директора Fashion Consulting Group (FCG) Анны Лебсак-Клейманс, их продажи увеличились на 10-20%, а у дисконтных сетей — на 15-25%.