Стало известно, кому в России с 1 июля повысят зарплаты Эксперт Дударев: с 1 июля повысятся зарплаты, привязанные к МРОТ

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В июле повышение доходов следует ожидать тем россиянам, чья заработная плата связана с уровнем минимальной оплаты труда (МРОТ). Об этом агентству ПРАЙМ рассказал директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев. По его словам, компании не имеют права назначать работнику заработную плату ниже уровня МРОТ, который в настоящее время составляет 15 279 рублей.

Компании обязаны соблюдать законодательство и поэтому они будут повышать зарплату сотрудникам до новой величины МРОТ, — заявил Дударев.

Он уточнил, что россияне, работающие в районах с особыми климатическими условиями, должны помнить: районные коэффициенты и надбавка в стаж не входят в размер МРОТ, а начисляются сверх этого показателя.

Согласно закону, вся заработная плата сотрудника за месяц не может быть ниже МРОТ, однако сам по себе оклад может находиться ниже этой отметки. В такой ситуации работодатель имеет право не менять структуру выплаты сотрудникам и оставить форму оплаты труда без изменений.

Если же работодатель приравнял оклад к размеру МРОТ, есть сразу несколько вариантов изменения дохода. Один из них — когда надбавка остаётся неизменной. В этом случае совокупный доход увеличится на разницу увеличения минимального размера оплаты труда.

Если же размер надбавки работодатель регулирует в одностороннем порядке, она может быть уменьшена пропорционально росту МРОТ и тогда доход сотрудника не изменится. Однако если надбавка устанавливается в процентном соотношении от оклада, тогда вырастут и то, и другое.

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