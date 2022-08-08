Стало известно, какую валюту россияне выбрали альтернативой доллару Эксперт Тарасов: юань стал наиболее привлекательной альтернативой доллара для россиян

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В конце июля торги китайским юанем на Московской Бирже вышли на рекордный уровень. В отдельные дни их объём превышал показатель по паре евро-рубль. Об этом рассказал агентству ПРАЙМ руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов. Он отметил, что несмотря на сохранившееся лидерство доллара, юань стал третьей по востребованности валютой на бирже.

27 июля дневной объём торгов по паре юань-рубль составил 70,51 млрд рублей, в то время как по паре евро-рубль — 58,66 млрд рублей. Лидером валютных торгов по-прежнему осталась пара доллар-рубль (117,74 млрд рублей), - сказал Тарасов.

Таким образом, рост спроса на юань делает его наиболее привлекательной альтернативой доллара для россиян, несмотря на то, что в мировом масштабе торги в китайской валюте не превышают 4%. Это связано с ограничениями по сделкам с долларами и евро, а также с банковскими комиссиями за счета в этих валютах.

При этом значимого оттока в юань пока нет, в том числе, из-за геополитических рисков, подытожил Тарасов.