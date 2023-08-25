Стало известно, какой налог на сверхприбыль заплатит Сбербанк Сбербанк заплатит до 3 млрд рублей в качестве налога на сверхприбыль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа Сбербанка заплатит до 3 млрд рублей в федеральный бюджет РФ в рамках налога на сверхприбыль, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. Средства будут перечислены до декабря, что позволяет рассчитывать платеж по ставке 5%, а не 10%.

Исходя из финальной версии закона о налоге на сверхприбыль, подписанного президентом РФ, Группа «Сбер» уплатит в бюджет до 3 млрд рублей. Мы планируем внести эту сумму в качестве обеспечительного платежа до 30 ноября 2023 года, — сообщили в компании.

Еще в апреле банк заявлял, что их вложения в бюджет по windfall tax составят 10 млрд рублей, но надеялись снизить сумму за счет досрочной выплаты. Итоговое реальное снижение выплаты банк объясняет изменением версии закона по сравнению с первоначальным вариантом законопроекта.

Ранее российские ведомства согласовали введение пошлины в размере 8% на поставку всех видов удобрений сроком на 1,5 года. Таким образом Минфин рассчитывает собрать с отрасли 120 млрд рублей, заложенные в бюджет текущего года. Ставка в 8%, которую обсуждают в правительстве, не будет привязана к цене продукции.