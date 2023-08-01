В России собираются ввести пошлину в размере 8% на экспорт удобрений «Интерфакс»: власти России согласовали пошлину в 8% на экспорт удобрений на полтора года

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Российские ведомства согласовали введение пошлины в размере 8% на поставку всех видов удобрений сроком на 1,5 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. Таким образом Минфин рассчитывает собрать с отрасли 120 млрд рублей, заложенные в бюджет текущего года.

По данным агентства, в министерстве ожидают, что запланированную сумму экспортеры выплатят авансом до конца 2023 года.

Ставка в 8%, которую обсуждают в правительстве, не будет привязана к цене продукции, сообщили источники агентства. Два собеседника агентства в двух компаниях—производителях удобрений рассчитывают, что в числе 120 млрд рублей, которые нужно собрать, будут учтены средства, собранные с помощью налога на сверхприбыль (windfall tax) с электроэнергетического сектора.

Источники агентства ожидают, что кабинет министров в ближайшее время опубликует проект постановления, вводящего новую экспортную пошлину. Новая ставка может заработать уже 1 сентября.

Ранее сообщалось, что таможенные пошлины на импортное вино из недружественных стран могут поднять с 12,5% до 20%. Соответствующее постановление уже подготовили в Минэкономики в качестве ответа на санкции против России. Несмотря на то что в правительстве говорят о нежелании провоцировать рост цен, эксперты ждут подорожания продукции, и не только на импортные вина.