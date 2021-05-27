В Польше назвали «Северный поток — 2» бомбой для евроинтеграции

https://static.news.ru/photo/997ec6d2-bf8d-11eb-a87a-96000091f725_660.jpg Фото: nord-stream.com

Глава Бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что отказ президента США Джо Байдена от введения санкций в отношении проекта «Северный поток — 2» основан на ошибочных оценках реальности, пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Он убеждён, что газопровод действительно «взорвёт» или «может взорвать» Европейский союз. По его мнению, после запуска проекта Германия станет зависима от российских поставок, а значит, РФ будет оказывать политическое влияние на внешнюю политику и экономику Европейского союза.

«Северный поток — 2» — это газовая бомба, заложенная под фундамент европейской интеграции, — подчеркнул Щерский.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что санкции против «Северного потока — 2» контрпродуктивны для отношений с Европой. Глава Белого дома признал, что проект близок к завершению и ограничительные меры не помешают России достроить газопровод.

Это решение главы Белого дома вызвало боль у Польши, заявил заместитель пресс-секретаря правящей в республике партии «Закон и справедливость» Радослав Фогель. По его словам, в Варшаве считают сохранение ограничительных мер против строительства газопровода необходимым решением. Фогель убеждён, что Москва воспользуется этим оружием в политических целях. Он подчеркнул, что ответственность за эти действия будет лежать на допустивших такое развитие событий.

В рамках «Северного потока — 2» предполагается строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.