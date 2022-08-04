Стало известно, что будет с долларом и юанем из-за тайваньского кризиса Аналитик Антонов: юань может укрепиться, несмотря на визит Пелоси на Тайвань

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Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань спровоцировал обострение отношений между двумя сверхдержавами. Ситуация также не может не отразиться на курсе доллара и юаня. Об этом в беседе с ПРАЙМ рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Китайская валюта стабильна по отношению к доллару США с середины мая. Восемьдесят дней пара доллар/юань торгуется в диапазоне $6,60–6,85. Визит Пелоси на Тайвань не отразился на юане. Он даже укрепился до $6,75 после её прилёта, — сообщил Антонов.

Он добавил, что в отсутствие конкретики, кроме ряда ограничений на экспорт продукции из Тайваня Китаем, не стоит ожидать значительных движений в паре доллар/юань. Она сохранит боковое движение в диапазоне 6,6–6,85 юаня за доллар до середины августа. При этом, учитывая ужесточение монетарной политики со стороны Федрезерва, доллар представляется более сильным игроком, а юань, по мнению эксперта, будет умеренно слабеть.

Ранее глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович допустил, что США и Китай могут вступить в новый этап экономической войны из-за провокационного визита спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Он также добавил, что на данный момент сотрудничество Китая и Тайваня находится под ударом.