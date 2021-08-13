Стали известны регионы с самым подешевевшим «борщовым набором»

Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Мордовия и Коми названы в числе регионов, где ведётся наиболее активная работа по стабилизации цен на продукты так называемого борщового набора. Аутсайдерами рейтинга стали Камчатка, Алтай, Саратовская область и Москва, сообщает РИА Новости.

Рейтинг составлялся с учётом наличия региональной рабочей группы, ярмарок, проведения рейдов, встреч с представителями торговых сетей и мониторинга цен на «борщовой набор». С этой точки зрения лучше всего ситуация обстоит в Красноярском крае (5,5 балла), Ханты-Мансийском округе, Пермском крае, Оренбургской области, Мордовии и Коми, а также в Ненецком автономном округе (по 5 баллов).

Умеренное снижение цен показали Мурманская, Смоленская, Ульяновская, Челябинская, Тверская и Ярославская области. В тройку «аутсайдеров» входят Камчатский край (1 балл), Саратовская область (2 балла) и Псковская область (2,5 балла). Также медленное снижение цен на овощную продукцию наблюдается в Москве.

Ранее на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства поднимались вопросы ситуации с продовольствием в стране. На нём были представлены решения для стабилизации цен на овощи, которые включают в себя, в частности, системную работу на региональном уровне. После этого Минсельхоз заявил о снижении стоимости «борщового набора» в России как у сельхозпроизводителей, так и в продаже в розницу. В частности, с появлением нового урожая за неделю подешевели картофель, морковь и лук.