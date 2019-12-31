https://static.news.ru/photo/7d55f64c-2bb4-11ea-9ee7-fa163e074e61_660.jpg Алексей Миллер Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Россия и Украина подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января 2020 года.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал подробности соглашения. По его словам, большая сделка «восстановила баланс интересов сторон».

«Газпром» подписал с украинскими коллегами целый комплект соглашений и контрактов, согласно которым «Нафтогаз» выступает компанией-организатором транзита и берёт на себя соответствующие риски. Он должен забронировать мощности газотранспортной системы Украины в общей сложности на 225 млрд кубометров газа на пятилетний срок. Таким образом в следующем году речь будет идти о 65 млрд кубометров, а в последующие четыре года — 40 млрд.

Стороны также заключили безотзывное соглашение об урегулировании, по которому отзываются все арбитражные и судебные иски друг против друга. Речь идёт об исках, по которым ещё не было принято окончательных решений, а также отказ от возможных претензий по контрактам 2009 года, передаёт телеканал «Россия 24».

Как ранее писал NEWS.ru, контракт подписан сроком на пять лет и может быть продлён ещё на 10. В силу он вступит с 1 января 2020 года.