https://static.news.ru/photo/2dbdbe28-2ba3-11ea-b259-fa163e074e61_660.jpg Сергей Цеков Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Подписание контракта по транзиту газа необходимо и выгодно как России, так и Украине. Об этом заявил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

По его словам, подписание соглашения подтверждает выполнение Россией экономических обязательств, а также то, что Москва держит слово в серьёзных политических вопросах.

Сенатор полагает, что продолжение транзита российского газа через украинскую территорию будет способствовать постепенному налаживанию двусторонних отношений, сообщает RT.

Как ранее писал NEWS.ru, контракт подписан сроком на пять лет и может быть продлён ещё на 10. В силу он вступит с 1 января 2020 года. За организацию транзита топлива будет отвечать «Нафтогаз».