Подписание контракта по транзиту газа необходимо и выгодно как России, так и Украине. Об этом заявил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.
По его словам, подписание соглашения подтверждает выполнение Россией экономических обязательств, а также то, что Москва держит слово в серьёзных политических вопросах.
Сенатор полагает, что продолжение транзита российского газа через украинскую территорию будет способствовать постепенному налаживанию двусторонних отношений,
Как ранее писал NEWS.ru, контракт подписан сроком на пять лет и может быть продлён ещё на 10. В силу он вступит с 1 января 2020 года. За организацию транзита топлива будет отвечать «Нафтогаз».
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